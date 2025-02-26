Спецпредставитель Трампа по Украине сделал заявление о завершении конфликта

Спецпосланник Келлог выразил уверенность в скором окончании конфликта на Украине

Конфликт на Украине может завершиться в ближайшее время. Об этом заявил спецпосланник президента США Дональда Трампа по России и Украине Кит Келлог, передает ТАСС.

Он отметил, что такой точки зрения придерживается американский лидер, подчеркнув, что полностью доверяет его мнению. «Я очень позитивно смотрю на то, что он [Трамп] намерен сделать с этим конфликтом», — сказал Келлог.

Ранее Трамп заявил, что украинский конфликт может завершиться в течение нескольких недель. До этого он сообщал о серьезных переговорах с президентом России Владимиром Путиным об урегулировании конфликта. По его словам, диалог протекает очень хорошо.