Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:53, 26 февраля 2025Мир

Спецпредставитель Трампа по Украине сделал заявление о завершении конфликта

Спецпосланник Келлог выразил уверенность в скором окончании конфликта на Украине
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Yves Herman / Reuters

Конфликт на Украине может завершиться в ближайшее время. Об этом заявил спецпосланник президента США Дональда Трампа по России и Украине Кит Келлог, передает ТАСС.

Он отметил, что такой точки зрения придерживается американский лидер, подчеркнув, что полностью доверяет его мнению. «Я очень позитивно смотрю на то, что он [Трамп] намерен сделать с этим конфликтом», — сказал Келлог.

Ранее Трамп заявил, что украинский конфликт может завершиться в течение нескольких недель. До этого он сообщал о серьезных переговорах с президентом России Владимиром Путиным об урегулировании конфликта. По его словам, диалог протекает очень хорошо.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Трамп оценил сделку с Киевом по полезным ископаемым. За триллион долларов он даже не пообещал гарантий безопасности

      Спецпредставитель Трампа по Украине сделал заявление о завершении конфликта

      Стриптизер бросил «развратные танцы» и стал монахом

      В Раде объяснили слова Зеленского о готовности уйти в отставку

      В Турции поймали разыскиваемого в России преступника

      Во Франции сообщили о признании вины напавшими на консульство России

      В Финляндии испугались одного шага Трампа из-за России

      Мужчинам назвали оригинальный способ избавиться от страха перед сексом

      В Судане рухнул самолет с офицерами на борту

      Одна из крупнейших строительных компаний Франции ушла из России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше