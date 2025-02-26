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14:32, 26 февраля 2025МирЭксклюзив

Способность Макрона надавить на Трампа оценили

Политолог Калачев: Макрону нечем надавить на Трампа
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Hu Yousong / Globallookpress.com

Главе Франции Эммануэлю Макрону нечем надавить на президента США Дональда Трампа, заявил в разговоре с «Лентой.ру» политолог Константин Калачев. Он подчеркнул, что Трампа интересуют только его рейтинг у американских избирателей и экономика США.

«Для Трампа сейчас важно выстроить отношения с президентом России Владимиром Путиным, выйти на какую-то реальную сделку. Поэтому сейчас мы видим заявления, где говорится о том, что Европа — отдельно, Штаты — отдельно. Но в реальности мы не знаем, что является частью кампании по созданию стратегической двусмысленности, а что реально. И, когда пишут о том, что Макрон чем-то надавил на Трампа [ради военной поддержки европейских войск на Украине после мирного соглашения], мне это кажется элементом большой игры», — сказал политолог.

На президента США, как считает Калачев, повлиять достаточно непросто, поскольку значение для него имеет только отношение американских избирателей к нему самому, к Республиканской партии. Надавить на Трампа напрямую, по мнению политолога, практически невозможно.

«Его интересуют только две вещи: рейтинг у избирателей и экономическая составляющая отношений с точки зрения выгоды для США. Ему важно, где можно сократить госдолг, а где — нет, где можно нарастить ВВП, получить прибыль. Но главное для него — его популярность, он заложник этой темы. Так что воздействовать на него можно только тонко, через влияние на отношение американцев к президенту», — заключил Калачев.

Накануне сообщалось, что Макрон во время встречи в Белом доме надавил на Трампа, чтобы он предоставил военную поддержку французским и британским солдатам. Контингент планируется разместить на Украине после заключения мирного соглашения.

Ранее в Кремле заявили, что на данный момент есть понимание, что президент России Владимир Путин и его американский коллега должны обязательно встретиться.

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