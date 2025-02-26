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11:39, 26 февраля 2025Экономика

Средний размер одобренного микрозайма в России упал до минимума за два года

«Ъ»: Средняя одобренная сумма микрозайма в РФ составила 57 % от запрашиваемой
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

По итогам декабря 2024 года средняя одобренная к выдаче сумма микрозайма в России составила только 57 процентов от запрашиваемой клиентами микрофинансовых организаций (МФО). Об этом сообщает «Коммерсантъ» («Ъ») со ссылкой на данные саморегулируемой организации «МиР».

Достигнутый показатель оказался минимальным за последние два года, уточнили эксперты. В последний месяц 2024-го россияне запрашивали у МФО в среднем 21,2 тысячи рублей. В годовом выражении сумма увеличилась на 6,5 тысячи. В декабре 2023-го показатель находился на уровне в 14,7 тысячи.

В то же время сумма, которую соглашались выдавать МФО клиентам, в декабре составила в среднем 12-12,1 тысячи рублей. В итоге совпадение между средней запрашиваемой и одобряемой суммой в декабре сократилось на 3 процентных пункта в сравнении с предыдущим месяцем. Год к году снижение составило примерно 45,7 процентного пункта.

Схожая динамика наблюдается и в сегменте банковских кредитов. Ранее ТАСС со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй сообщило, что в январе 2025 года средний размер выданных россиянам займов сократился на 36,4 процента в сравнении с декабрьским значением и опустился до отметки в 173,3 тысячи рублей. Достигнутый результат оказался минимальным с начала 2024 года. Эксперты объяснили подобную динамику жесткой денежно-кредитной политикой Центробанка.

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