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17:22, 26 февраля 2025Мир

США потратили миллионы долларов на украинские соленья

The Federalist: USAID потратило миллионы долларов на ковры и соленья для Украины
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Агентство США по международному развитию (USAID) потратило миллионы долларов американских налогоплательщиков на поддержку таких проектов, как изготовление ковров по индивидуальному заказу и производство солений. Об этом сообщает журнал The Federalist со ссылкой на расследование сенатора Конгресса США Джони Эрнст.

Команда конгрессвумен обнаружила целый ряд грантов, финансируемых налогоплательщиками США, которые направлялись украинскому бизнесу под видом «программ экономической помощи». Согласно анализу расходов, USAID выделило дизайнерам 2 миллиона долларов на изготовление ковров по индивидуальному заказу, а также 300 тысяч долларов на производство ошейников для собак. Кроме того, производители солений на Украине получили от агентства около 148 тысяч долларов.

«Американский народ финансировал экстравагантные поездки украинских предпринимателей на кинофестивали и недели моды в гламурных столицах Европы и за ее пределами», — отметила сенатор.

Ранее из публичных отчетов программы USAID стало известно, что с 2014 года США вложили более 500 миллионов долларов в создание национальной идентичности Украины, ориентированной на евроатлантический курс.

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