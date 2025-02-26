Стало известно о продвижении ВС России под Часовым Яром

Марочко: ВС России продвинулись в Часовом Яре и в районе Калиновки в ДНР

Вооруженные силы (ВС) России продвинулись в Часовом Яре и в районе расположенного неподалеку населенного пункта Калиновка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявил полковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале.

«В результате активных боевых действий в Часовом Яру и его окрестностях наши войска взяли под контроль важные участки местности и продвинулись вперед», — сообщил военный эксперт.

Марочко рассказал о продвижении ВС России в жилой застройке в черте Часова Яра, в частности, на южных окраинах города. Также подполковник НМ ЛНР заявил о захвате российскими военными брошенных украинских позиций и продвижении на глубину до двух километров в районе населенного пункта Ступочки.

Ранее Марочко сообщил, что ВС России начали бои за два села у Купянска в Харьковской области. Он рассказал, что артиллерия и ВКС РФ регулярно наносят удары по позициям украинских войск.