Страна НАТО запустит новую программу помощи Украине

Финляндия выделит 660 млн евро на заказ вооружения для Украины

Финляндия выделит 660 миллионов евро на заказ оружия для Вооруженных сил Украины (ВСУ) у финских компаний оборонной промышленности в рамках новой программы помощи Киеву. Об этом сообщается на официальном сайте министерства обороны республики.

«Минобороны запускает новую программу поддержки Украины, которая ориентирована на заказы для отечественной оборонной промышленности. В первом дополнительном бюджете правительства идет обсуждение (...) финансирования инициативы в размере 660 миллионов евро», — отмечается в пресс-релизе ведомства.

Глава минобороны Финляндии Антти Хяккянен уточнил, что до сих пор Хельсинки отправляли Киеву вооружения из имеющихся запасов. Он добавил, что в будущем помощь «в значительной степени» будет состоять из продукции финского военно-промышленного комплекса (ВПК).

18 февраля премьер-министр Финляндии Петтери Орпо допустил размещение миротворцев на Украине под эгидой Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). По его мнению, одним из вариантов их деятельности является мониторинг линии прекращения огня.

