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03:33, 26 февраля 2025Из жизни

Стриптизер бросил «развратные танцы» и стал монахом

Никита Савин
Никита Савин

Фото: Nikhil Singh / Unsplash

Житель Австралии бросил работу стриптизером и стал буддийским монахом. Свою историю Эшли Эдельман рассказал Need To Know.

Мужчина занялся стриптизом, когда перебрался из Австралии в Великобританию «ради другой жизни». Три месяца спустя он уже выступал в труппе Forbidden Nights, участники которой ставят танцевальные шоу с обнажением. Эдельману очень нравилась его работа, однако в 34 года он почувствовал желание отказаться от «развратных танцев» ради чего-то большего.

Мужчина увидел в сети ролик о человеке, который стал буддийским монахом на месяц, и решил поступить так же. Он отправился в Таиланд, где провел месяц изучая буддизм школы Тхеравада в монастыре. «Одним из самых важных уроков, который я усвоил, было то, что счастье находится внутри и достижимо для каждого», — поделился воспоминаниями о своем обучении Эдельман.

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После этого он отказался от карьеры стриптизера и решил дальше изучать и преподавать буддийские практики. Мужчина признается, что скучает по выступлениям с коллегами, однако уверен, что нашел свое настоящее призвание.

Сейчас Эдельман живет в Дубае и ведет курсы по медитации и различным дыхательным техникам. Более того, бывший стриптизер уверен, что предыдущая карьера была подготовкой к нынешней — он научился выступать на сцене и не боятся публики, что теперь помогает ему в новом занятии.

Ранее сообщалось, что жительница Австралии поверила в бога после работы на платформе для взрослых OnlyFans. К вере ее привел дискомфорт от «отвратительных запросов» некоторых мужчин.

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