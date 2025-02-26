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10:40, 26 февраля 2025Бывший СССР

Сырский обсудил с Великобританией продолжение военной помощи и ситуацию на фронте

Сырский обсудил с британским адмиралом Радакином ситуацию на фронте и помощь ВСУ
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский обсудил с с начальником штаба обороны Великобритании адмиралом Тони Радакином ситуацию на фронте и военную помощь Украине. Сообщение опубликовано на странице главкома ВСУ в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Обсудили потребности Сил обороны Украины в вооружении, военной технике, боеприпасах, материалах, а также в подготовке личного состава», — рассказал украинский генерал. Он также поблагодарил Британию за пакет военной помощи в размере 150 миллионов фунтов стерлингов.

Как утверждает Сырский, Радакин заверил Украину в готовности Лондона продолжать военную помощь. Также главком ВСУ обсудил с британским адмиралом возможности развития украинско-британского военного сотрудничества «для укрепления безопасности Европы».

Ранее издание The Economist со ссылкой на западного чиновника раскрыло детали плана Британии и Франции по размещению войск на Украине. Как сообщается, переговоры, которые ведут Париж и Лондон, предусматривают отправку относительно небольших сил.

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