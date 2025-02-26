Трамп указал на необходимость России пойти на уступки ради урегулирования на Украине

Трамп: России придется пойти на уступки ради урегулирования ситуации на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что России тоже придется пойти на уступки ради урегулирования кризиса на Украине. Об этом он сообщил журналистам в Белом доме. Трансляция брифинга ведется на сайте резиденции.

В беседе с представителями СМИ американского лидера спросили, считает ли он, что президенту России Владимиру Путину нужно пойти на уступки для заключения сделки по урегулированию ситуации на Украине. В ответ Трамп ответил положительно.

«Да, он (Путин — прим. «Ленты.ру») сделает это. Ему придется», — сказал американский президент.

При этом, по словам Трампа, благодаря его победе на президентских выборах в США, данный конфликт подойдет к концу.

Ранее Трамп заявил, что гарантии безопасности Украине будет предоставлять Европа, в то время как США не будут предлагать Киеву значительных гарантий. Он также раскрыл цели Вашингтона на Украине. По его словам, Соединенные Штаты хотят остановить кровопролитие на Украине и вернуть потраченные деньги.