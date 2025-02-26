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20:56, 26 февраля 2025Мир

Трамп указал на необходимость России пойти на уступки ради урегулирования на Украине

Трамп: России придется пойти на уступки ради урегулирования ситуации на Украине
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Brian Snyder / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что России тоже придется пойти на уступки ради урегулирования кризиса на Украине. Об этом он сообщил журналистам в Белом доме. Трансляция брифинга ведется на сайте резиденции.

В беседе с представителями СМИ американского лидера спросили, считает ли он, что президенту России Владимиру Путину нужно пойти на уступки для заключения сделки по урегулированию ситуации на Украине. В ответ Трамп ответил положительно.

«Да, он (Путин — прим. «Ленты.ру») сделает это. Ему придется», — сказал американский президент.

При этом, по словам Трампа, благодаря его победе на президентских выборах в США, данный конфликт подойдет к концу.

Ранее Трамп заявил, что гарантии безопасности Украине будет предоставлять Европа, в то время как США не будут предлагать Киеву значительных гарантий. Он также раскрыл цели Вашингтона на Украине. По его словам, Соединенные Штаты хотят остановить кровопролитие на Украине и вернуть потраченные деньги.

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