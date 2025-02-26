Трамп выразил уверенность в заключении сделки по Украине

Трамп: Путин является очень умным политическим деятелем

Президент России Владимир Путин является очень умным политическим деятелем. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на первом заседании кабинета министров, трансляция велась на YouTube-канале Белого дома.

«Он очень умный человек, очень хитрый», — сказал Трамп.

Также президент США выразил уверенность в успешном заключении сделки по Украине.

Ранее Трамп заявил, что гарантии безопасности Украине будет предоставлять Европа, в то время как США не будут предлагать Киеву значительных гарантий. Он также раскрыл цели Вашингтона на Украине. По его словам, Соединенные Штаты хотят остановить кровопролитие на Украине и вернуть потраченные деньги.