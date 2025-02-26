Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:04, 26 февраля 2025Мир

Трамп захотел подписать соглашение с Россией и Украиной по окончании конфликта

Трамп: США подпишут соглашение с Россией и Украиной по окончании конфликта
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Brian Snyder / Reuters

Соединенные Штаты по окончании украинского конфликта намерены подписать соглашение с Россией и Украиной, заявил президент США Дональд Трамп. Трансляция брифинга доступна на официальном сайте Белого дома.

«На мой взгляд, очень важно, что мы намерены заключить соглашение с Россией и Украиной, чтобы положить конец убийствам», — сказал американский лидер.

Ранее в феврале состоялись телефонные переговоры между Трампом и президентом России Владимиром Путиным. Во время беседы коллеги немедленно договорились начать переговоры по конфликту на Украине.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Трамп раскрыл цели США на Украине

      Турист устроил истерику в аэропорту и выронил пакет с кокаином на глазах у таможенников

      Россиянин подменил деньги пенсионерки на бумагу и похитил полтора миллиона рублей

      Познер выступил против возвращения смертной казни в России

      Над Крымом уничтожили несколько украинских БПЛА

      Мужчина подал в суд на кинопрокатчиков за слишком длинную рекламу и выиграл

      Томас Бах подал в отставку с поста члена МОК после 34 лет работы

      «Омерзительная восьмерка» утроила охоту на ВСУ на «дороге смерти» в Курской области

      Возлюбленная Тимати показала обнаженные ягодицы на камеру

      Главу Миндортранса российского региона задержали за миллиардные хищения на госконтрактах

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше