Трамп захотел подписать соглашение с Россией и Украиной по окончании конфликта

Трамп: США подпишут соглашение с Россией и Украиной по окончании конфликта

Соединенные Штаты по окончании украинского конфликта намерены подписать соглашение с Россией и Украиной, заявил президент США Дональд Трамп. Трансляция брифинга доступна на официальном сайте Белого дома.

«На мой взгляд, очень важно, что мы намерены заключить соглашение с Россией и Украиной, чтобы положить конец убийствам», — сказал американский лидер.

Ранее в феврале состоялись телефонные переговоры между Трампом и президентом России Владимиром Путиным. Во время беседы коллеги немедленно договорились начать переговоры по конфликту на Украине.