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08:04, 26 февраля 2025Мир

Турции предложили восстановить Украину

Украина передала Турции проекты по восстановлению страны
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Edgar Breshchanov / Global Look Press

Украина предложила Турции восстановить страну после заключения мирного соглашения. Об этом сообщает газета Türkiye.

Утверждается, что Киев передал Анкаре досье, содержащее проекты по восстановлению. Тендеры будут объявлены в апреле-мае. В досье присутствуют проекты в области энергетики, жилья, водоснабжения и строительства автомагистралей.

Газета отмечает, что в ходе встречи с Владимиром Зеленским президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял о готовности турецких компаний поддержать Украину в ликвидации последствий боевых действий.

Ранее Эрдоган заявил о территориальной целостности Украины после встречи с Зеленским. «Я еще раз напомнил ему о поддержке Турцией территориальной целостности и суверенитета Украины. Они очень, очень важны для нас», — отметил турецкий лидер.

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