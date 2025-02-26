Турции предложили восстановить Украину

Украина предложила Турции восстановить страну после заключения мирного соглашения. Об этом сообщает газета Türkiye.
Утверждается, что Киев передал Анкаре досье, содержащее проекты по восстановлению. Тендеры будут объявлены в апреле-мае. В досье присутствуют проекты в области энергетики, жилья, водоснабжения и строительства автомагистралей.
Газета отмечает, что в ходе встречи с Владимиром Зеленским президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял о готовности турецких компаний поддержать Украину в ликвидации последствий боевых действий.
Ранее Эрдоган заявил о территориальной целостности Украины после встречи с Зеленским. «Я еще раз напомнил ему о поддержке Турцией территориальной целостности и суверенитета Украины. Они очень, очень важны для нас», — отметил турецкий лидер.