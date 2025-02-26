Украинские военкомы объяснили мобилизацию сбитого велосипедиста вместе с велосипедом

Харьковский ТЦК: сбитый и мобилизованный велосипедист находился в розыске

Сбитый и насильно мобилизованный военкомами украинский велосипедист находился в розыске. Об этом сообщил Харьковский областной территориальный центр комплектования (ТЦК, аналог военкомата), передает издание «Страна».

Военные объяснили, что мужчина ранее якобы самовольно оставил воинскую часть. В ТЦК отметили, что дезертир игнорировал требования остановиться и показать документы. Военкомы признали, что повалили мужчину на асфальт, по этому факту пообещали провести служебное расследование.

Однако на появившихся ранее в сети кадрах видно, что сотрудники ТЦК не пытались поговорить с мужчиной — военком выскочил из засады и толкнул велосипедиста, после чего подъехал микроавтобус. После минутного препирательства пострадавшего увезли вместе с велосипедом.