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12:14, 26 февраля 2025Экономика

Уверенность потребителей в США рухнула

Потребительская уверенность в США показала максимальное падение за 3,5 года
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Richard B. Levine / Globallookpress.com

Индекс доверия потребителей в США в феврале рухнул с 105,3 пункта до 98,3 пункта, причем снижение происходит третий месяц подряд, так что показатель опустился в нижнюю часть диапазона последних трех лет. Такую статистику приводит The Conference Board.

Февральское падение стало максимальным с августа 2021 года. Вместе с потребительским доверием снизились индекс текущей ситуации, то есть оценка потребителями нынешних условий бизнеса и рынка труда, а также индекс ожиданий, основанный на краткосрочных прогнозах потребителей в отношении доходов, бизнеса и условий на рынке труда.

Из пяти представленных в отчете компонентов выросла только оценка потребителями текущих деловых условий, да и та незначительно. В целом американцы ожидают ухудшения условий ведения бизнеса и менее оптимистичны по поводу будущих доходов. Что касается оценки перспектив трудоустройства, то они упали до минимума за десять месяцев.

Падение индекса доверия характерно для всех возрастных групп, но сильнее всего ситуацию в сторону ухудшения пересмотрели граждане от 35 до 55 лет, а наименьший пессимизм проявили бедные домохозяйства с доходом менее 15 тысяч долларов в год.

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Динамика индекса уверенности наблюдается на фоне серьезного снижения рейтинга президента США Дональда Трампа через месяц после его возвращения на этот пост. Как показал опрос Reuters, за месяц доля тех, кто не одобряет его работу, выросла с 41 процента до 51 процента. При этом 53 процента считают, что экономика страны движется в неправильном направлении, хотя при вступлении Трампа в должность так ситуацию оценивали только 43 процента. Рейтинг одобрения президента США снизился до 44 процентов по сравнению с 45 процентами в конце января.

Ранее Трамп рассказал, что у него на глаза наворачиваются слезы, когда он видит на карте название «Залив Америки». Политик указал, что просто восхищается, когда видит результат одного из первых своих решений.

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