Трамп рассказал о слезах на глазах из-за залива Америки на карте

Трамп о названии залив Америки на карте: На глаза наворачиваются слезы

Президент Дональд Трамп рассказал, что его переполняют сильные эмоции, когда он видит название« Залив Америки» на карте. Трансляцию пресс-конференции в Овальном кабинете вел телеканал Fox.

«Я просто восхищаюсь, когда смотрю на карту», — признался он. По словам американского лидера, у него на глазах наворачиваются слезы. «Но я не хочу, чтобы вы сказали: "Трамп не выдержал и разревелся"», — отметил он.

США официально переименовали Мексиканский залив в Американский в конце января. Изменение названия залива американский президент Дональд Трамп анонсировал в ходе своей инаугурации.

После этого компания Google начала официально подписывать на картах залив Америки. В корпорации уточнили, что американцы при использовании Google Maps будут видеть только залив Америки, но жители остального мира смогут использовать двойное название географического объекта, указанное в скобках.