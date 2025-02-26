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13:45, 26 февраля 2025Бывший СССР

В двух областях Украины ввели отключения электроэнергии

В Одесской и Днепропетровской областях Украины введены отключения электроэнергии
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В Одесской и Днепропетровской областях Украины введены отключения электроэнергии из-за повреждения энергообъектов. Об этом сообщила национальная энергетическая компания «Укрэнерго» в Telegram-канале.

«В Одесской и Днепропетровской областях облэнерго вынужденно применяют отключения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящий момент энергетики пытаются вернуть в работу поврежденное оборудование, а также восстановить электроснабжение потребителей.

Ранее пресс-служба украинской энергокомпании ДТЭК сообщила, что в Днепропетровской области в результате удара был поврежден объект энергетической инфраструктуры. Какой именно объект оказался поврежден, не уточняется.

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