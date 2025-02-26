В Горном Алтае прошли инклюзивные семейные соревнования

На курорте «Манжерок» прошли инклюзивные семейные соревнования

На курорте Сбера «Манжерок» прошли инклюзивные семейные соревнования в рамках межрегионального проекта «Я и моя Семья Мечты», сообщила пресс-служба курорта.

В соревнованиях по горным лыжам и сноуборду участвовали семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), так и начинающие и опытные спортсмены. Курорт Сбера выступает партнером соревнований уже на протяжении двух лет. Спортивные состязания объединили около 70 участников из пяти регионов страны, на них приехали 24 семьи из Москвы, Санкт-Петербурга, Кемеровской области, Алтайского края и республики Алтай.

«Мы рады, что с каждым сезоном увеличивается число участников проекта. Это значит, что мы движемся в правильном направлении и прививаем культуру здорового образа жизни, в том числе людям с ОВЗ. Команда инструкторов курорта проводит тренировки для участников проекта, помогая детям и их родителям знакомиться с разными видами спорта. Зимой участники проекта катаются на горных лыжах и сноубордах, а летом — на роликах», — отметил генеральный директор курорта «Манжерок» Владимир Щербинин.

Дети и родители посещали тренировки весь зимний сезон. Участники проекта отметили, что адаптивный спорт сближает семьи, становится общим и полезным досугом, а для детей с инвалидностью служит реабилитацией.

Фото: Пресс-служба курорта "Манжерок"

«Последние несколько лет в регионе активно развивается инклюзивный спорт, во многом благодаря поддержке курорта "Манжерок". Для детей с инвалидностью подобные проекты помогают раскрывать свой потенциал и укреплять здоровье. Такие проекты, как "Я и моя Семья Мечты", учат преодолевать трудности, общаться с единомышленниками и верить в свои силы. За два года тренировок значительно вырос уровень подготовки как любителей, так и профессиональных спортсменов. В прошлом году многие семьи только присоединились к проекту, а в этом году они показали уже достойные результаты», — отметила руководитель общественной организации, занимающаяся реабилитацией людей с ограниченными возможностями здоровья «Эдельвейс» Галина Ермолова.

Победителей определили в трех номинациях — среди инклюзивных команд, семей-любителей горнолыжного спорта и сноуборда, а также среди опытных спортсменов.

Лучший результат в инклюзивных заездах показал десятилетний Данил Попков из Бийска. «Мы второй год принимаем участие в соревнованиях "Я и моя Семья Мечты". В этом году много тренировались всей семьей, смогли улучшить показатели, избежали падений на склоне и, как результат, заняли первое место. Спасибо всесезонному курорту за предоставление площадки для тренировок, за подарки и прекрасно подготовленный склон», — поделилась впечатлениями семья.

Второе место досталось Даниилу Фетисову и его маме Наталье из Санкт-Петербурга. «Мы всей семьей прилетели из Санкт-Петербурга специально, чтобы принять участие в соревнованиях на "Манжероке". Здесь не только отличная команда, но и самые лучшие в стране склоны. Мы под большим впечатлением от соревнований; ребенок познакомился с другими участниками и обрел новых друзей», — рассказала семья Фетисовых.

В настоящее время в Республике Алтай проживает более 1,5 тысяч детей с инвалидностью. Адаптивный горнолыжный спорт является одним из средств высокоэффективной реабилитации, считают инструкторы по адаптивной физической культуре проекта «Я и моя Семья Мечты». Проект помогает развивать в регионе все больше адаптивных видов спорта. В этом году появилось еще одно направление — сноуборд. Эту программу реализует команда региональной общественной организации «Эдельвейс» при поддержке Фонда Президентских грантов.