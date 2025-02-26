Социолог Орсини: Россия разрушила ЕС с политической точки зрения

Европейскому союзу (ЕС) следует осознать, что Россия нанесла ему политическое поражение. Такое мнение в статье для IL Fatto Quotidiano высказал глава исследовательского центра международной безопасности при римском университете Luiss Алессандро Орсини.

«Россия политически разрушила ЕС. С политической точки зрения ЕС мертв. Политические лидеры постепенно осознают новую реальность», — написал он.

Социолог отметил, что ЕС из-за «комплексов и мании величия» не мог осознать, что РФ может «сокрушить его одним ударом». При

этом боевые действия на Украине показали, что сила, которую Брюссель считал своим главным преимуществом, у ЕС попросту отсутствует.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ЕС далек от сбалансированного подхода к украинскому конфликту. Он выразил надежду, что по итогам американо-европейских контактов «как-то в Европе будут тяготеть к большему балансу».