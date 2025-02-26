В одной из стран Европы рекордно подорожало электричество

Bloomberg: Ветроэнергетика довела Германию до рекордно дорогого электричества

В Германии из-за спада в ветряной энергетике цены на электроэнергию выросли до рекордных для этого времени года уровней. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Оказалось, что в феврале стоимость киловатт-часа оказалась выше, чем в любом другом феврале за всю историю наблюдений, даже во время энергетического кризиса 2022 и 2023 годов. Средняя цена электроэнергии на сутки вперед в Германии составила около 128 евро за мегаватт-час, что стало самым высоким показателем за любой месяц этой зимы. Это сильно ударило по экономике и способствовало политическому сдвигу. Немецкие производители стали менее конкурентоспособными, и некоторым пришлось перенести заводы за границу.

Еще одним неприятным последствием стало увеличение использования ископаемого топлива. Это означает, что стране нужно больше источников электроэнергии, не зависящих от погоды. Однако последнюю атомную электростанцию ФРГ закрыла еще ​​в 2023 году и теперь все чаще прибегает к поставкам угля или более дорогого сжиженного природного газа.

Ранее генеральный директор немецкой энергетической компании RWE AG Маркус Креббер призвал Германию отказаться от дискуссий по возрождению атомной энергетики.