В подполье анонсировали участие 18-летних бойцов в боях за ВСУ

Подпольщик Лебедев: Украина готовит молодых военных от 18 лет для участия в боях

Украина готовит группу молодых военных от 18 лет для участия в боях в мае. Об этом сообщил координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

«Война – дело молодых, третья группа, тех кому от 18 лет, будет готова к маю», — сообщил он. Лебедев сообщил, что это боевое соединение станет «щитом» перед «старшими» отрядами Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Подпольщик отметил бунтующие настроения в рядах украинской армии и отметил, что «"перемоги" не будет».

Ранее военный эксперт Андрей Марочко отметил снижение боевой активности у ВСУ на харьковском направлении. Он добавил, что это происходит в районе Волчанска.