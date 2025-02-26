Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:41, 26 февраля 2025Бывший СССР

В подполье анонсировали участие 18-летних бойцов в боях за ВСУ

Подпольщик Лебедев: Украина готовит молодых военных от 18 лет для участия в боях
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Reuters

Украина готовит группу молодых военных от 18 лет для участия в боях в мае. Об этом сообщил координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

«Война – дело молодых, третья группа, тех кому от 18 лет, будет готова к маю», — сообщил он. Лебедев сообщил, что это боевое соединение станет «щитом» перед «старшими» отрядами Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Подпольщик отметил бунтующие настроения в рядах украинской армии и отметил, что «"перемоги" не будет».

Ранее военный эксперт Андрей Марочко отметил снижение боевой активности у ВСУ на харьковском направлении. Он добавил, что это происходит в районе Волчанска.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Опубликованы кадры последствий атаки 83 беспилотников ВСУ на Краснодарский край

      В российском городе у ребенка случился отек Квинке из-за соседа снизу

      Мать Алеси Кафельниковой показала фигуру в бикини

      В России захотели запрещать доступ в интернет за буллинг и сталкинг в соцсетях

      Российский боец заявил о стягивании в Суджу элиты ВСУ

      Раскрыто отношение Трампа к отправке военных на Украину

      Arianespace перенесла второй запуск Ariane 6

      Россиянку задержали за фиктивную регистрацию свыше 150 иностранцев

      Жители Маврикия пригрозили российским туристам расправой и начали нападать на их виллы

      Пленный боец ВСУ отверг идею обмена из-за боязни быть повторно мобилизованным

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше