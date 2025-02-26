В подполье рассказали о переброске сил ВСУ на границу с Белгородской областью

Подпольщик Лебедев: ВСУ концентрируют в Харьковской области технику и наемников

Вооруженные силы Украины (ВСУ) концентрируют в Харьковской области военную технику, иностранных наемников и западных инструкторов. О переброске сил украинской армии на границу с Белгородской областью рассказал в Telegram координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«ВСУ концентрируются на харьковском направлении, готовясь войти в Белгородскую область. (...) Есть несколько сообщений о прибытии иностранных наемников, в том числе женщин. Насколько известно, женщины в основном снайперы. Их инструкторы из стран Прибалтики», — заявил подпольщик.

Он добавил, что в регионе наблюдается присутствие большого количества военных медиков и молодых, недавно обученных украинских солдат.

Ранее Лебедев рассказал об ударе российских войск по двигавшимся к Белгородской области частям ВСУ. По его словам, под удар попало около 150 человек личного состава и 10 единиц колесной и гусеничной техники.