В Раде призвали Зеленского раскрыть условия соглашения с США по недрам

Нардеп Геращенко: Зеленский должен раскрыть условия соглашения с США по недрам

Депутат Верховной рады Ирина Геращенко потребовала от президента Украины Владимира Зеленского проинформировать парламент о готовящемся соглашении с США по полезным ископаемым. Об этом она заявила в Telegram-канале.

По ее словам, президент обязан проинформировать парламент и общество о договоренностях, которые ведет его офис, и о содержании соглашений, которые планирует подписать. Депутат напомнила, что в 2021 году Зеленский в послании обещал, что «все украинские дети получат экономический паспорт и выплаты по использованию недр и рентных платежей за полезные ископаемые».

Она задалась вопросом, есть ли в соглашении, которое планирует подписать Зеленский, пункт об экономических паспортах украинских детей. Геращенко заключила, что власть рассчитывает «на память украинцев как у рыбок гуппи», но общаться с обществом и парламентом ей придется, потому что недра страны по конституции принадлежат народу, а не Зеленскому.

Ранее депутат Верховной Рады Ярослав Железняк заявил, что украинским властям предстоит внести серьезные изменения в законодательство для реализации возможного соглашения с США по редкоземельным металлам. Он подчеркнул, что в указанных целях Киеву необходимо изменить как минимум Налоговый кодекс в части вопросов ренты, аспекты Бюджетного кодекса, связанные с распределением дивидендов, а также годовой бюджет и корпоративное законодательство.

