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16:52, 26 февраля 2025Силовые структуры

В России осудили на 10 лет планировавшего воевать на стороне ВСУ иностранца

В Брянске гражданина Алжира осудили на 10 лет за попытку воевать на стороне ВСУ
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Брянский областной суд приговорил к десяти годам лишения свободы 26-летнего гражданина Алжира Акли Менуши, который хотел воевать против Вооруженных сил России (ВС РФ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генпрокуратуре России.

Иностранец признан виновным по части 3 статьи 30, части 2 статьи 359 («Покушение на наемничество»), части 3 статьи 30, части 1 статьи 322 (Покушение на незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации) и части 1 статьи 318 («Применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, Менуши за вознаграждение решил воевать на стороне Украины. Он изучил информацию о рекрутинге и способах вступления в Вооруженные силы Украины (ВСУ). В апреле 2024 года осужденный приехал в Суземский район Брянской области. Около границы России и Украины его задержал пограничный наряд. Иностранец попытался сбежать и ударил правоохранителя.

Ранее Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) заочно приговорил 42-летнего наемника из Грузии к 14 годам колонии строгого режима за участие в боевых действиях на стороне ВСУ.

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