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08:59, 26 февраля 2025Наука и техника

В России оценили опасность нового коронавируса

Академик Нетесов: Коронавирус HKU5 пока не представляет опасности для людей
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Новый коронавирус HKU5, выявленный в КНР и имеющий потенциальным риск передачи человеку, пока не представляет опасности для людей. Об этом высказался завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского госуниверситета, академик РАН Сергей Нетесов, его слова приводит РИА Новости.

Ученый рассказал, что изучил статьи, размещенные в научных журналах, и назвал обнаружение вируса HKU5-CoV-2 «любопытным фактом», который, однако, пока не несет видимой опасности для человека. По словам Нетесова, HKU5 впервые был выявлен у летучих мышей в 2006 году.

«В статьях указано, что у одной из его разновидностей в белке S вроде бы есть участок связывания с теми же рецепторами клеток человека, что и у вируса SARS-CoV-2, вызывающего COVID-19», — добавил он. При этом Нетесов указал, что до сих пор этот вирус не вызвал заболеваний ни у одного человека.

Ранее в Роспотребнадзоре оценили ситуацию со способным заражать человека новым коронавирусом. В настоящее время риск передачи HKU5 от животных к человеку остается низким, однако продолжение мониторинга и исследований необходимо для обеспечения безопасности и готовности к возможным вызовам в будущем, заявили в ведомстве.

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