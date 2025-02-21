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17:26, 21 февраля 2025Россия

В Роспотребнадзоре оценили ситуацию со способным заражать человека новым коронавирусом

Роспотребнадзор: В Китае нашли новый коронавирус, способный заражать людей
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Égoïté / Wikimedia

В Китае у летучих мышей нашли новый коронавирус, способный заражать людей. О ситуации с инфекцией рассказали в релизе в Роспотребнадзоре, который оказался в распоряжении «Ленты.ру».

Отмечается, что группа ученых обнаружила у нетопырей новую линию коронавируса HKU5, у которой присутствует потенциальный риск передачи к человеку. Данная информация находится на контроле Роспотребнадзора.

«В настоящее время риск передачи коронавируса HKU5 от животных к человеку остается низким, однако продолжение мониторинга и исследований необходимо для обеспечения безопасности и готовности к возможным вызовам в будущем», — говорится в сообщении.

Ранее газета South China Morning Post (SCMP) сообщила, что вирусологи в Китае обнаружили новый коронавирус у летучих мышей, который имеет сходство с COVID-19. Отмечается, что вирус был впервые найден у японского нетопыря (род гладконосых летучих мышей — прим. «Ленты.ру») в Гонконге.

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