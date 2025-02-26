В России потребовали исключить иностранного актера из Союза кинематографистов

Гильдия каскадеров предложила исключить Депардье из Союза кинематографистов

Французского и российского актера Жерара Депардье предложили исключить из Союза кинематографистов России из-за задолженности в 9,5 тысяч рублей. Об этом сообщает портал «Абзац».

По информации источника, президент российской Гильдии каскадеров Александр Иншаков заявил, что им не нужны «мертвые души» в творческом объединении. Депардье уже долгое время не платит членские взносы.

«Депардье давно не был в России. Побросал все и уехал. Нам не нужен человек, чтобы просто числиться. Был уважаемым и любимым многими актером, но, думаю, он не обидится, если его исключат из союза. Считаю это нормальным», — сообщил он.

Известно, что Депардье получил российское гражданство и квартиру в Саранске в 2013 году, а в 2018 даже прописался в Новосибирске, открыв в России собственный бизнес. Однако с 2022 года артист ни разу не посещал страну.

Ранее стало известно, что актера Жерара Депардье могут исключить из Союза кинематографистов России за неуплату членских взносов.