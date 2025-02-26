В России призвали ускорить решение об алиментах для детей после 18 лет

Москалькова призвала ускорить решение об алиментах для детей после 18 лет

В России призвали ускорить решение об алиментах для детей после 18 лет. С соответствующий инициативой выступила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова, передает ТАСС.

По словам омбудсмена, россияне старше 18 лет не имеют права на алименты, хотя на практике наступление совершеннолетия не всегда совпадает с финансовой независимостью человека — он еще может учиться в школе, так как программой среднего общего образования предусмотрено 11-летнее обучение.

«Было бы справедливым дополнить Семейный кодекс нормой о праве на получение алиментов совершеннолетними детьми, обучающимися в образовательных организациях», — обозначила Москалькова.

Она добавила, что соответствующий законопроект разработан Минюстом России, и призвала ускорить его внесение в Госдуму.

Ранее в России предложили выплачивать алименты россиянам до 23 лет при условии, что они после общеобразовательной школы поступили и обучаются в образовательных учреждениях на очном отделении.