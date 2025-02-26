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10:50, 26 февраля 2025Россия

В России трех детей вызволили из квартиры с фекалиями на стенах и хламом на полу

В Мурино трех одичавших детей вызволили из квартиры с фекалиями на стенах
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «Mash на Мойке»

В городе Мурино Ленинградской области трех одичавших детей вызволили из квартиры с фекалиями на стенах и хламом на полу. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».

По данным российского издания, спасенными оказались мальчики в возрасте трех и восьми лет. Один из детей с инвалидностью, другой, по одной из версий, был рожден от суррогатной матери.

Соседи, которые забили тревогу, рассказали, что мальчики находились в антисанитарных условиях. Их не кормили и не давали воды. Жильцы отметили, что из квартиры постоянно раздавались истошные крики.

На мать сыновей-маугли составили только протокол о неисполнении родительских обязанностей. Женщина попыталась объяснить, что разруха и фекалии на стенах — это подготовка к ремонту.

Сейчас мальчиков обследовали и передали бабушке.

Ранее сообщалось, что жительница Новосибирска вместе с двумя детьми проживает в заваленной отходами квартире. Жалобы соседей женщина игнорирует.

ЖЗЛ
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