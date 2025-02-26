В России устроившим бунт из-за рабских условий труда заключенным вынесли приговор

Заключенные ИК-15 Ангарска получили сроки за бунт из-за рабских условий труда

Иркутский областной суд вынес приговор в отношении 12 заключенных ангарской исправительной колонии (ИК) №15, которые в 2020 году устроили бунт из-за рабских условий труда. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Иркутской области.

Мужчин признали виновными по статьям 212 («Массовые беспорядки») и 321 («Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества») УК РФ. Их приговорили к срокам от 5,5 до 21 года в колониях строгого и особого режимов.

Как установил суд, в апреле 2020 года группа осужденных не подчинилась законным требованиям сотрудников учреждения. Злоумышленники спровоцировали массовые беспорядки на территории колонии, а затем подожгли промзону. Всего от их действий пострадало 18 человек, а подавлять бунт пришлось тюремному спецназу.

Уточнялось, что причиной беспорядков стал рабский труд осужденных, которых администрация колонии использовала как бесплатную силу на заготовке леса.