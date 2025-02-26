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16:01, 26 февраля 2025РоссияЭксклюзив

В России высказались о судьбе виз США при восстановлении работы дипмиссий

Депутат Чепа: Восстановление работы дипмиссий может облегчить выдачу виз США
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Восстановление работы дипломатических миссий и улучшение отношений России и США облегчит в том числе выдачу американских виз россиянам, рассказал «Ленте.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа. Он также выразил надежду на то, что встречаться с американскими коллегами смогут и российские политики.

«Мы видим, что в контактах России и США поднимаются вопросы все более широкого круга. И, когда обсуждаются темы такого уровня, хочется верить в то, что процесс действительно пошел. И многие жизнеобеспечивающие вопросы начнут решаться, в том числе и получение виз. Чем больше таких проблем удастся решить, тем мягче могут быть наши отношения», — сказал Чепа.

Позитивной, как он считает, была бы и возможность встреч российских депутатов с американскими коллегами для обсуждения вопросов международной безопасности и других тем.

«Нам необходимы контакты для того, чтобы решать и вопросы мирового терроризма, и разоружения, мировой безопасности. Таких тем много», — заключил политик.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров, заявил, что новая встреча российской и американской делегаций по вопросу работы посольств пройдет в Стамбуле 27 февраля. Итоги переговоров, по словам дипломата, продемонстрируют, насколько «быстро и эффективно смогут двигаться» Москва и Вашингтон в восстановлении своих отношений.

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