В России заявили о «недополучении» детей от каждой семьи

ВЦИОМ: Страна недополучила по ребенку от каждой семьи

Государство «недополучило» по одному ребенку от каждой семьи. Об этом говорится в отчете об исследовании, опубликованном Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

По данным ВЦИОМ, на это указывает несоответствие желаемого россиянами числа детей с фактическим. «Мнение, что россияне не хотят рожать детей, оказывается неверным», — подчеркнули там.

Выявленное несоответствие обуславливается недостатком ресурсов и времени, а также необходимостью длительной социальной адаптации после родов, пояснил ВЦИОМ.

Ранее ВЦИОМ выяснил отношение россиян к специальной военной операции (СВО). Положительно об СВО высказались 67 процентов опрошенных. Еще 19 процентов респондентов заявили об отсутствии поддержки спецоперации — три года назад этот показатель составлял 25 процентов.