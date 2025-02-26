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08:51, 26 февраля 2025Россия

В России заявили о «недополучении» детей от каждой семьи

ВЦИОМ: Страна недополучила по ребенку от каждой семьи
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Hollie Santos / Unsplash

Государство «недополучило» по одному ребенку от каждой семьи. Об этом говорится в отчете об исследовании, опубликованном Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

По данным ВЦИОМ, на это указывает несоответствие желаемого россиянами числа детей с фактическим. «Мнение, что россияне не хотят рожать детей, оказывается неверным», — подчеркнули там.

Выявленное несоответствие обуславливается недостатком ресурсов и времени, а также необходимостью длительной социальной адаптации после родов, пояснил ВЦИОМ.

Ранее ВЦИОМ выяснил отношение россиян к специальной военной операции (СВО). Положительно об СВО высказались 67 процентов опрошенных. Еще 19 процентов респондентов заявили об отсутствии поддержки спецоперации — три года назад этот показатель составлял 25 процентов.

ЖЗЛ
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