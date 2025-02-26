В СПЧ оценили возможность содержания собак и кошек в колониях

Член СПЧ Меркачева: Идея подселения питомцев к осужденным кажется нереальной

Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Ева Меркачева оценила возможность содержания собак и кошек в колониях. Ее слова передает MK.RU.

Недавно в СМИ появилась новость, что осужденные, которые зарекомендовали себя положительно, смогут содержать домашних животных, вспоминает правозащитница. Это могло бы стать прыжком к гуманизации, но если задуматься, то новость представляется «откровенным издевательством», отмечает она. В документе от ФСИН и Минюста России сказано, что нормами закона не исключается возможность содержания домашних питомцев в учреждениях УИС, однако делать это можно только с разрешения администрации и ветеринарной службы, а расходы на содержание животного осужденный будет нести сам.

Меркачева считает, что возможность общения с животными и забота о них могла бы решить множество психологических проблем заключенных. Она называет эту идею замечательной, но уточняет, что на самом деле никаких изменений в законодательство по поводу содержания животных в колониях внесено не было и не планируется. Сейчас почти во всех колониях есть «живой уголок» с аквариумом, черепахами, хомяками или даже экзотическими животными. Но приобретает питомцев администрация за счет не бюджетных средств. И живой уголок находится в административном здании, а не в отряде, объясняет правозащитница.

А если предположить, что осужденный сможет держать, допустим, собаку в отряде, то возникает много вопросов, считает Меркачева. Например, откуда он ее возьмет, чем будет кормить, как лечить и с кем оставлять, когда хозяин уходит на промзону на работу, когда и где осужденный будет гулять с псом. Сейчас даже жену или детей с собакой не пускают на длительные свидания, ссылаясь на то, что проход животных в колонию запрещен, рассказывает правозащитница. Кроме того, в тюремном магазине нет кормов для животных, в колониях нет ветеринаров и площадок для выгула питомцев.

Идея подселения к осужденным домашних питомцев в колониях кажется нереальной, подытожила член СПЧ. Она считает, что реалистичнее было бы создавать приюты для бездомных животных при колониях. В таком случае деньги на содержание приютов могли бы поступать от местных властей. Пока такая идея реализована только в одной колонии в Забайкальском крае.

Ранее Меркачева рассказала, что видела котов во многих камерах заключенных, хотя официально это никогда не приветствовалось.

