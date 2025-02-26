Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:16, 26 февраля 2025Силовые структуры

В СПЧ оценили возможность содержания собак и кошек в колониях

Член СПЧ Меркачева: Идея подселения питомцев к осужденным кажется нереальной
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Игорь Надеждин / «Лента.ру»

Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Ева Меркачева оценила возможность содержания собак и кошек в колониях. Ее слова передает MK.RU.

Недавно в СМИ появилась новость, что осужденные, которые зарекомендовали себя положительно, смогут содержать домашних животных, вспоминает правозащитница. Это могло бы стать прыжком к гуманизации, но если задуматься, то новость представляется «откровенным издевательством», отмечает она. В документе от ФСИН и Минюста России сказано, что нормами закона не исключается возможность содержания домашних питомцев в учреждениях УИС, однако делать это можно только с разрешения администрации и ветеринарной службы, а расходы на содержание животного осужденный будет нести сам.

Меркачева считает, что возможность общения с животными и забота о них могла бы решить множество психологических проблем заключенных. Она называет эту идею замечательной, но уточняет, что на самом деле никаких изменений в законодательство по поводу содержания животных в колониях внесено не было и не планируется. Сейчас почти во всех колониях есть «живой уголок» с аквариумом, черепахами, хомяками или даже экзотическими животными. Но приобретает питомцев администрация за счет не бюджетных средств. И живой уголок находится в административном здании, а не в отряде, объясняет правозащитница.

А если предположить, что осужденный сможет держать, допустим, собаку в отряде, то возникает много вопросов, считает Меркачева. Например, откуда он ее возьмет, чем будет кормить, как лечить и с кем оставлять, когда хозяин уходит на промзону на работу, когда и где осужденный будет гулять с псом. Сейчас даже жену или детей с собакой не пускают на длительные свидания, ссылаясь на то, что проход животных в колонию запрещен, рассказывает правозащитница. Кроме того, в тюремном магазине нет кормов для животных, в колониях нет ветеринаров и площадок для выгула питомцев.

Идея подселения к осужденным домашних питомцев в колониях кажется нереальной, подытожила член СПЧ. Она считает, что реалистичнее было бы создавать приюты для бездомных животных при колониях. В таком случае деньги на содержание приютов могли бы поступать от местных властей. Пока такая идея реализована только в одной колонии в Забайкальском крае.

Ранее Меркачева рассказала, что видела котов во многих камерах заключенных, хотя официально это никогда не приветствовалось.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      На полках «Дикси», «Магнита» и других магазинов нашли масло и творог с запрещенными веществами. Чем рисковали покупатели?

      Пожилой лыжник потерялся в горах и выжил благодаря веткам

      Российский дрон с помощью деревянной палки сбил беспилотник ВСУ

      На суде по делу экс-совладельца «Азбуки вкуса» случился скандал с именем актера Сигала

      В Госдуме высказались об отмене моратория на смертную казнь

      Пользователи iPhone пожаловались на сломанный будильник

      Влияние тарифов Трампа на производителей пива оценили

      Звезду шоу «Голос» избили в центре Санкт-Петербурга

      Бывший российский замминистра попытался экстренно избавиться от жилья перед задержанием

      Завербованной СБУ россиянке дали срок за подготовку к взрыву автомобиля с логотипом «Z»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше