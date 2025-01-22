В СПЧ оценили предложение заводить котов заключенным

Член СПЧ Меркачева: Разрешение заводить заключенным котов станет гуманным шагом

Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Ева Меркачева рассказала, что видела котов во многих камерах заключенных, хотя официально это никогда не приветствовалось. Таким образом она прокомментировала порталу «Страсти» сообщения о разрешении заводить питомцев в колонии.

По ее словам, коты есть в каждых СИЗО и колониях, так как без них учреждения поглотили бы мыши и крысы. «Другое дело, насколько взаимодействие с котами происходит именно у заключенных и осужденных. Я видела котов во многих камерах (...). Заключенные, которые находились в камерах, очень часто приманивали животных. У всех есть окна, кот может пробраться даже через решетку», — рассказала она.

Меркачева уверена, что официальное разрешение держать котов в колониях стало бы гуманным шагом. При этом издевательств над животными не будет, считает она. Даже если подобные эпизоды будут, то заключенных будут привлекать к ответственности по соответствующей статье.

«Когда-то давно была жуткая история в Ленинградской области. Там в одном из мест лишения свободы начальник приказал уничтожить всех котов, которых подкормили осужденные. После этого случился настоящий бунт. Более того, на него напали неизвестные по пути домой. Насколько я знаю, нападавших так и не нашли. Но такая история была, и она могла означать, что таким образом отомстили за зверство, которое он устроил конкретно в этой колонии», — допустила она.

Правозащитница уверена, что взаимодействие с животными помогло бы снимать стресс и развивать человеколюбие. Так как, проявляя доброту по отношению к питомцам, человек будет проявлять доброту к людям.

Ранее информация о том, что заключенным могут разрешить заводить котов в колониях, появилась в Telegram-канале Mash. Однако позже свердловское ГУФСИН опровергло новость об обсуждении инициативы.