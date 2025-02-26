В США заявили о вине Вашингтона в потере доверия России

Макгрегор: США из-за своей лжи полностью утратили доверие России

США из-за своей лжи полностью утратили доверие России. Об этом заявил бывший советник Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор на своей странице в социальной сети X.

«Нам нужно осознать, что Россия больше не доверяет США», — написал он.

По словам аналитика, администрация бывшего американского лидера Джо Байдена и СМИ ложью полностью разрушили доверие между двумя государствами.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что для восстановления доверия с Вашингтоном двум государствам необходимо будет пройти серьезный путь. Он отметил, что России и США надо сделать очень много шагов навстречу друг другу, которые будут способствовать возобновлению отношений.