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20:46, 26 февраля 2025Мир

В Варшаве задержали украинца по подозрению в убийствах пожилых людей

В Варшаве задержан украинец, подозреваемый в убийствах пожилых людей
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kacper Pempel / Reuters

В Варшаве задержаны поляк и украинец, подозреваемые в причастности к волне убийств пожилых людей. Об этом сообщает канал TVN.

«Полиция задержала уже второго человека в связи со смертью пожилых людей в Варшаве. Она также связала с этим делом четвертую жертву, тело которой было найдено полторы недели назад», — сообщает телеканал.

Помимо поляка, полиция по этому делу задержала гражданина Украины. По данным канала, преступления были совершены в течение девяти дней и связаны с ограблениями. В частности, из квартиры одной из жертв исчезли «картины, два ноутбука, два телефона, украшения, фигурка из слоновой кости и банковские карты».

11 февраля стало известно, что граждане Украины стали лидерами среди иностранцев по числу совершенных преступлений в Польше.

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