RMF24: Украинцы стали лидерами по числу совершенных преступлений в Польше

Граждане Украины стали лидерами среди иностранцев по числу совершенных преступлений в Польше. Об этом пишет RMF24 со ссылкой на данные Главного управления полиции Польши.

Как сообщается, в 2024 году польская полиция задержала 16,4 тысячи иностранцев за совершение преступлений, при этом украинцы совершали правонарушения 9,7 тысячи раз. Самыми распространенными правонарушениями являются вождение в нетрезвом виде (2,9 тысячи случаев), кражи (930 раз) и мошенничество (461 раз).

Второе место в статистике преступности среди иностранцев заняли граждане Грузии (1,7 тысячи задержанных), на третьем месте находятся граждане Белоруссии (1,1 тысячи человек). «Данные наглядно показывают, что наибольшую проблему с вождением в состоянии алкогольного опьянения в нашей стране испытывают иностранцы», — подчеркивает издание.

Ранее украинцы начали массово покидать Польшу из-за условий для жизни. Отмечается, что украинцы чаще всего выбирают для дальнейшей жизни Германию.