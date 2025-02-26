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20:02, 26 февраля 2025Бывший СССР

В ВСУ заявили о необходимости покинуть Константинополь

Боец ВСУ Мучной: ВСУ будут вынуждены покинуть Константинополь в ДНР
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) будут вынуждены покинуть село Константинополь в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявил украинский военный с позывным Мучной в своем Telegram-канале.

«Дела [ВСУ] на самом деле очень плохи, в ближайшие дни придется отходить к Богатырю», — написал он. По его словам, пока удерживать населенный пункт помогают резервы.

Боец украинской армии также рассказал, что российские войска продвигаются к восточным окраинам Алексеевки. Кроме того, по его словам, бои идут в районе поселка Разлив.

Ранее военный блогер Юрий Подоляка заявил, что российские войска добились значимых успехов у Константинополя. По его словам, им удалось отбросить солдат ВСУ на западные окраины села.

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