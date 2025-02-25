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17:21, 25 февраля 2025Бывший СССР

Военблогер рассказал об успехах российских войск у Константинополя

Подоляка: Российские войска добились значимых успехов у Константинополя в ДНР
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские войска добились значимых успехов у Константинополя в Донецкой народной республике (ДНР), отбросив бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на западные окраины села. Об этом сообщил российский военный блогер Юрий Подоляка в своем Telegram-канале.

«Падение Константинополя, а далее почти автоматически населенного пункта Разлив, довольно быстро отодвинет фронт к населенному пункту Богатырь», — написал он.

Подоляка отметил, что потеря села Богатырь даст армии России возможность выйти в тыл оборонительной линии ВСУ южнее поселка Отрадное. Он добавил, что взятие Отрадного, в свою очередь, приведет к быстрому обрушению обороны украинских войск на Великоновоселовском направлении.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что российские военные ликвидировали «карман» у села Константинополь на курахово-новоселовском направлении. По его словам, взятие населенного пункта создает предпосылки для продвижения российских военных через Константинополь на следующие направления.

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