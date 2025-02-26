Великобритания захотела привлечь внимание Трампа увеличением расходов на оборону

Politico: Стармер увеличил расходы на оборону, чтобы убедить США защищать Киев

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер увеличил расходы королевства на оборону, чтобы убедить президента США Дональда Трампа продолжать защищать Украину и Европу. Об этом пишет Politico со ссылкой на шесть официальных британских лиц, пожелавших остаться анонимными.

«[Стармер] хотел что-то сделать для Трампа. Великобритании сказали, что для выполнения желаемой ею функции связующего звена с Европой ей нужно будет быстро увеличить расходы на оборону и играть ведущую роль в убеждении других европейских партнеров сделать то же самое», — сообщил собеседник издания.

Отмечается, что заявление британского премьера было хорошо воспринято в Вашингтоне. По словам источника, знакомого с ходом обсуждения, в частном разговоре, состоявшемся через несколько минут после появления этой новости, министр обороны США Пит Хегсет сказал британскому коллеге Джону Хили, что увеличение расходов было «превосходным» и «отличным шагом руководства».

Как уточняет издание, Стармер хочет стать мостом между европейскими странами и Трампом. Источники подчеркивают, что премьер в частном порядке обсуждал этот план со своим министром финансов, канцлером казначейства Рейчел Ривз, в течение нескольких недель, однако даже самые важные союзники Великобритании не были проинформированы до последнего момента.

Ранее Стармер заявил, что Британия увеличит расходы на оборону за счет сокращения помощи другим странам с 0,5 до 0,3 процента ВВП. К 2027 году британское правительство планирует выполнить свое обязательство тратить на оборону 2,5 процента ВВП.