Военкор сообщил о концентрации беспилотников ВСУ у Красноармейска

Коц: ВСУ стянули на покровское направление львиную долю беспилотных сил

Украинская армия стянула на покровское направление в Донецкой народной республике (ДНР) львиную долю беспилотных сил. Об этом сообщил военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале.

По его словам, приказ о переброске подразделений управления беспилотными летательными аппаратами отдал командующий оперативно-стратегической группировкой войск (ОСГВ) «Хортица», генерал-майор Вооруженных сил Украины (ВСУ) Михаил Драпатый. По словам военкора, их отправили к Красноармейску (украинское название — Покровск), чтобы сдержать наступление российских военных.

«Парни говорят, что такого количества доронов в небе не видели, пожалуй, нигде. Параллельно Драпатый пытался организовать фланговый удар по юго-западной клешне, которая постепенно охватывает Красноармейск. И даже на время выбил нас из промзоны в Песчаном. Но утраченные позиции мы вернули», — написал он.

Коц также сообщил, что российские войска продвигаются на юге ДНР. Он добавил, что идут бои за село Константинополь. Военкор подчеркнул, что подразделения, бравшие Великую Новоселку, движутся в сторону населенного пункта Комар, чтобы с запада отрезать село Богатырь, через которое ведется снабжение украинских сил в Константинополе.

Ранее военный блогер Юрий Подоляка сообщил, что ВСУ готовятся к прорыву на покровском направлении. По его данным, украинские войска нарастили активность авиации и атакуют позиции российских военных при помощи планирующих авиабомб.