Блогер Подоляка: ВСУ, вероятно, готовятся к прорыву на покровском направлении

Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовятся к прорыву на покровском (красноармейском) направлении. Об этом сообщил военный блогер Юрий Подоляка в своем Telegram-канале.

По его сведениям, противник нарастил активность авиации и использует планирующие авиабомбы по позициям российских войск.

21 января сообщалось, что ВСУ на красноармейском направлении попали под угрозу окружения. Обладая резервами в районе Удачного для нанесения ответных ударов, ВСУ не смогли выбить Российскую армию с занятых позиций в Песчаном, Удачном и Котлино. Telegram-канал «Военная хроника» отметил, что украинские подразделения рискуют оказаться в клещах.