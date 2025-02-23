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08:25, 23 февраля 2025Бывший СССР

Военблогер сообщил о возможной подготовке прорыва ВСУ на покровском направлении

Блогер Подоляка: ВСУ, вероятно, готовятся к прорыву на покровском направлении
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовятся к прорыву на покровском (красноармейском) направлении. Об этом сообщил военный блогер Юрий Подоляка в своем Telegram-канале.

По его сведениям, противник нарастил активность авиации и использует планирующие авиабомбы по позициям российских войск.

21 января сообщалось, что ВСУ на красноармейском направлении попали под угрозу окружения. Обладая резервами в районе Удачного для нанесения ответных ударов, ВСУ не смогли выбить Российскую армию с занятых позиций в Песчаном, Удачном и Котлино. Telegram-канал «Военная хроника» отметил, что украинские подразделения рискуют оказаться в клещах.

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