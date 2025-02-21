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19:46, 21 февраля 2025Бывший СССР

Стало известно об угрозе окружения ВСУ на покровском направлении

ВСУ попали под угрозу окружения на покровском направлении
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попали под угрозу окружения на покровском (красноармейском) направлении. Об этом сообщил Telegram-канал «Военная хроника».

Сообщается, что районе Удачного Российская армия продолжила атаки после небольшой оперативной паузы. ВСУ имеют в этом районе резервы для нанесения ответных ударов, но не смогли выбить Российскую армию с занятых позиций в Песчаном, Удачном и Котлино. Также Вооруженные силы (ВС) России продвинулись в Андреевке и заняли восточную часть села. Канал сообщает, что бои продолжаются в районе Водяного Второго, Песчаного и Зеленого Поля. В Тарасовке идут бои за Малиновскую развязку, где атаки нацелены в направлении Александрополя из района Зеленого Поля.

Авторы канала заключили, что ВСУ на покровском направлении — на прямом пути к окружению, так как если ВС России начнут движение со стороны Дзержинска, то вся группировка украинской армии севернее Новокалиново и Новобахмутовки попадет в «клешни». В противной случае подразделения ВСУ будут вынуждены отойти к Константиновке и оставить укрепы.

Ранее глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что на некоторых участках идет охват самого Красноармейска (украинское название — Покровск), а важным является перерезание трассы Красноармейск — Константиновка.

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