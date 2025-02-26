ТАСС: ВС России уничтожили часть группировки ВСУ в Константинополе в ДНР

Вооруженные силы (ВС) России уничтожили часть группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в населенном пункте Константинополь в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах.

«В Константинополе часть группировки противника уничтожена, однако в этом районе идут сильные бои», — подчеркнули собеседники агентства.

Силовики сообщили об интенсивных боях ВС России на кураховском направлении в ДНР. Источники ТАСС подчеркнули, что часть группировки ВСУ в районе Константинополя остается в огневом мешке.

Ранее военный корреспондент Александр Коц сообщил о концентрации беспилотников ВСУ у Красноармейска (украинское название — Покровск). По его словам, украинское командование стянуло на покровское направление в ДНР львиную долю беспилотных сил.