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16:11, 26 февраля 2025Бывший СССР

ВС России уничтожили часть ВСУ в Константинополе

ТАСС: ВС России уничтожили часть группировки ВСУ в Константинополе в ДНР
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Вооруженные силы (ВС) России уничтожили часть группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в населенном пункте Константинополь в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах.

«В Константинополе часть группировки противника уничтожена, однако в этом районе идут сильные бои», — подчеркнули собеседники агентства.

Силовики сообщили об интенсивных боях ВС России на кураховском направлении в ДНР. Источники ТАСС подчеркнули, что часть группировки ВСУ в районе Константинополя остается в огневом мешке.

Ранее военный корреспондент Александр Коц сообщил о концентрации беспилотников ВСУ у Красноармейска (украинское название — Покровск). По его словам, украинское командование стянуло на покровское направление в ДНР львиную долю беспилотных сил.

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