ЖК застройщика «Самолет» превратился в «преисподнюю»

Жильцы подмосковного ЖК от «Самолета» пожаловались на горы мусора и бездомных

Жильцы подмосковного жилого комплекса (ЖК) «Большое Путилково» от застройщика «Самолет» пожаловались на горы мусора и спящих в подъездах бездомных. О том, что дом превратился в «преисподнюю», сообщает Teleagrm-канал «Shot Проверка».

По словам собственников, мусор не вывозят вовремя, из-за чего площадка контейнеров постоянно переполнена отходами. Во время жары неприятный запах сильно мешает жильцам. Кроме того, в подъездах живут разнорабочие и даже есть суточные хостелы.

Также владельцы жалуются на автомобильный коллапс, из-за которого водителям приходится парковаться на тротуарах и детских площадках. Машины экстренных служб не могут проехать к нужному месту, а местные жители оставляют свои авто и вынуждено пользуются общественным транспортом. Время ожидания в очереди к автобусу может доходить до двух часов.

По словам жильцов ЖК, жалобы пишут не только собственники «Большого Путилково», но и остальные обитатели поселка. Однако обращения продолжают игнорировать.

Ранее власти Котельников подали в суд на структуру компании ПИК. Подмосковный город требует с застройщика более пяти миллионов рублей.