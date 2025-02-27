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09:11, 27 февраля 2025Ценности

45-летняя Кейт Хадсон отказалась от штанов в фотосессии для журнала

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Emman Montalvan / Bustle

Американская актриса Кейт Хадсон приняла участие в откровенной фотосессии для онлайн-журнала Bustle. Соответствующие снимки появились на сайте модного издания.

Так, на некоторых опубликованных кадрах 45-летняя звезда «Войны невест» предстала в облегающей серой кофте и трусах бренда Brandon Maxwell, надетых поверх красных колготок Versace. Также она примерила остроносые туфли Jimmy Choо и повязала на талию укороченную кофту.

В то же время на других фото знаменитость попозировала в желтой футболке и черно-белых трусах, отказавшись при этом от штанов. Ее внешний вид дополнили шерстяные гетры и часы из ассортимента люксовой марки Cartier.

Кроме того, Хадсон за время съемки надела на голое тело белый жакет Chanel, голубые шорты, носки и остроносые туфли, оформленные мехом. Также артистка продемонстрировала фигуру в трусах и пиджаке, которые частично оголял ее грудь.

В сентябре прошлого года сообщалось, что Кейт Хадсон поделилась с фанатами снимками в прозрачном боди.

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