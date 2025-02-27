52-летний Владислав Лисовец вышел в свет в прозрачной рубашке

Российский стилист Владислав Лисовец вышел в свет в откровенном образе. Соответствующий пост появился на его странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 397 тысяч подписчиков.

52-летний знаток моды посетил презентацию альбома пианиста Риада Маммадова. Для мероприятия он выбрал наряд, который состоял из фиолетового пиджака, черных брюк и прозрачной блузки в тон с бантом на шее. При этом сквозь ткань последней просвечивал оголенный торс.

В то же время Лисовец надел туфли с леопардовым принтом и оставил распущенными волосы, разделив их прямым пробором.

Ранее в феврале Владислав Лисовец ответил на сообщения о раке на поздней стадии.