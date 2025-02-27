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13:42, 27 февраля 2025Россия

60-летнюю россиянку насмерть сбила ступенька электрички

В Ленобласти 60-летнюю женщину насмерть сбила ступенька электрички
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

В Киришском районе Ленинградской области 60-летнюю женщину насмерть сбила ступенька электрички. Об этом сообщил портал 47news.

По данным российского издания, все произошло на перегоне Андреево — Блок в ночь на четверг, 27 февраля. Машинист подавал сигналы, тормозил состав, однако наезда избежать не удалось — гражданку задело ступенькой.

Прибывшие врачи не сумели спасти женщину.

До этого стало известно, что в Москве две молодые стюардессы из Калининграда попали под поезд.

Тогда все случилось возле платформы Нагатинская Павелецкого направления. 20-летняя Агата и 19-летняя Диана решили утром поехать в аэропорт. Сначала россиянки отправились по железнодорожным путям, а затем попытались залезть на высокую платформу станции. Их сбил железнодорожный состав. По предварительной версии, девушки могли быть пьяны.

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