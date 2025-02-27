Администрация Трампа сократит более 90 процентов грантов USAID

Axios: США сократит более 90 % грантов USAID, чтобы сэкономить почти $60 млрд

Администрация президента США Дональда Трампа скоратит 92 процента контрактов американского Агенства по международному развитию (USAID), чтобы сэкономить почти 60 миллиардов долларов в рамках кампании по сокращению бюджета во всех федеральных агентствах. Об этом пишет портал Axios со ссылкой на Государственный департамент.

Правительство планирует расторгнуть около 10 тысяч контрактов и грантов, выданных USAID и Госдепом. Команда Трампа планирует сохранить лишь 500 грантов USAID и около 2700 грантов Госдепартамента.

Также сообщается, что агентство и американское внешнеполитическое ведомство совместно с Конгрессом проведут процесс реформирования порядка предоставления США иностранной помощи.

Ранее из публичных отчетов программы USAID стало известно, что с 2014 года США вложили более 500 миллионов долларов в создание национальной идентичности Украины, ориентированной на евроатлантический курс.