Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:48, 27 февраля 2025Россия

Алаудинов показал архивное видео с комбатом «Ахмата» Шустрым после его смерти

Алаудинов опубликовал видео с комбатом «Ахмата» Шустрым после его смерти
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Опубликовано архивное видео с комбатом «Ахмата» Шустрым. Ролик разместил в Telegram командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов.

На видео, записанном самим Шустрым, он передает привет неназванному собеседнику — возможно, самому Алаудинову. Запись была сделана в начале 2023 года во время штурма одного из украинских опорных пунктов.

«Достойнейший пример для будущих поколений!» — написал Алаудинов под роликом.

О смерти Шустрого Алаудинов сообщил 24 февраля — в годовщину начала специальной военной операции. Он назвал комбата одним из лучших российских командиров. По словам Алаудинова, у Шустрого «прямо на рабочем месте» произошел инсульт или инфаркт.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Цена на российскую нефть упала ниже заложенного в бюджете уровня

      Более половины студентов московских колледжей нашли работу во время учебы

      Алаудинов показал архивное видео с комбатом «Ахмата» Шустрым после его смерти

      Бари Алибасов рассказал о вони от Юрия Лозы

      В МИД раскрыли цель переговоров между Россией и США

      Москвичей предупредили о мокром снеге

      Взрыв у здания правительства российского региона квалифицировали как теракт

      Буданов назвал дезинформацией скандалы с участием военкомов на Украине

      Белоусов поздравил Центр специального назначения с присвоением почетного наименования

      В США спрогнозировали снижение населения Украины к концу века до 15 миллионов человек

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше