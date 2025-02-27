Алаудинов показал архивное видео с комбатом «Ахмата» Шустрым после его смерти

Алаудинов опубликовал видео с комбатом «Ахмата» Шустрым после его смерти

Опубликовано архивное видео с комбатом «Ахмата» Шустрым. Ролик разместил в Telegram командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов.

На видео, записанном самим Шустрым, он передает привет неназванному собеседнику — возможно, самому Алаудинову. Запись была сделана в начале 2023 года во время штурма одного из украинских опорных пунктов.

«Достойнейший пример для будущих поколений!» — написал Алаудинов под роликом.

О смерти Шустрого Алаудинов сообщил 24 февраля — в годовщину начала специальной военной операции. Он назвал комбата одним из лучших российских командиров. По словам Алаудинова, у Шустрого «прямо на рабочем месте» произошел инсульт или инфаркт.