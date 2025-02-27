Блиновская выступила в суде и заявила о необходимости быть рядом с детьми

Блогерша Блиновская заявила в Савеловском суде, что должна находиться с детьми

Блогерша Елена Блиновская, обвиняемая в уклонении от уплаты налогов, выступила в Савеловском суде Москвы и заявила, что должна находиться рядом с детьми. Ее слова передает РБК.

Сообщается, что блогерша признала вину в неуплате налогов и легализации денежных средств. Она заявила, что предъявляемые ей обвинения предусматривают другие виды наказания помимо лишения свободы.

Также Блиновская попросила не исключать для нее возможность отсрочки отбывания уголовного наказания, так как она воспитывает четверых детей и должна быть с ними. «В первую очередь моя главная обязанность — находиться рядом с собственными детьми и заниматься их непосредственным воспитанием», — заявила «королева марафонов».

Прокурор ответил Блиновской, что у детей блогерши также есть отец, дедушки и бабушки. Представитель обвинения отметил, что дети не мешали ей нарушать закон.

13 февраля стало известно, что прокурор запросил шесть лет колонии для Блиновской. Он заявил, что считает полностью доказанной вину блогерши по статьям о неуплате налогов, отмывании денег, полученных преступным путем, и неправомерном обороте средств. Кроме того, гособвинение предложило оштрафовать Блиновскую на полтора миллиона и запретить ей заниматься коммерческой деятельностью в течение пяти лет после отбывания наказания.